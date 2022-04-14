Bucket Hat (BUCKET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bucket Hat (BUCKET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bucket Hat (BUCKET) Informatie A popular meme of a bear wearing a bucket on its head Officiële website: https://x.com/i/communities/1931992579421446382

Bucket Hat (BUCKET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bucket Hat (BUCKET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.85K $ 41.85K $ 41.85K Totale voorraad: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Circulerende voorraad: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.85K $ 41.85K $ 41.85K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bucket Hat (BUCKET) prijs

Bucket Hat (BUCKET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bucket Hat (BUCKET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUCKET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUCKET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUCKET begrijpt, kun je de live prijs van BUCKET token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUCKET Wil je weten waar je BUCKET naartoe gaat? Onze BUCKET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUCKET token!

