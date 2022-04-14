BUBL (BUBL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BUBL (BUBL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BUBL (BUBL) Informatie BUBL is a memecoin developed on the Sui blockchain with a focus on community engagement and the playful concept of "bubble-awareness." The project fosters a cultural experience that humorously highlights various kinds of "bubbles"—from economic trends to social phenomena and visual elements. Through interactive games, social events, and creative artwork, BUBL promotes community interaction and encourages users to engage with this theme in a fun, distinctive way. Prioritizing entertainment, BUBL offers more than just a token by delivering engaging activities on platforms like Telegram and beyond. With its mix of community-driven activities, lighthearted humor, and unique experiences, BUBL seeks to establish a lasting presence in the Sui ecosystem. Officiële website: https://bublsui.com/ Koop nu BUBL!

BUBL (BUBL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BUBL (BUBL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.27K $ 12.27K $ 12.27K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 9.36B $ 9.36B $ 9.36B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.11K $ 13.11K $ 13.11K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BUBL (BUBL) prijs

BUBL (BUBL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BUBL (BUBL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUBL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUBL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUBL begrijpt, kun je de live prijs van BUBL token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUBL Wil je weten waar je BUBL naartoe gaat? Onze BUBL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUBL token!

