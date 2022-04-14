Bubbo (BUBO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bubbo (BUBO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bubbo (BUBO) Informatie Bubo is an all-in-one crypto tracker built on SUI, designed to help you explore and trade smarter. Track token performance in real time with the Bubbles Map, and spot hot trends across the ecosystem using the Heatmap. When it's time to trade, Bubo Swap offers fast, secure swaps with optimized liquidity from top DEXs. Whether you're a beginner or pro, Bubo makes crypto easy to navigate — simple, powerful, and made for everyone on SUI. Officiële website: https://www.bubbo.fun/ Koop nu BUBO!

Bubbo (BUBO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bubbo (BUBO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.21K $ 7.21K $ 7.21K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.21K $ 7.21K $ 7.21K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bubbo (BUBO) prijs

Bubbo (BUBO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bubbo (BUBO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUBO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUBO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUBO begrijpt, kun je de live prijs van BUBO token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUBO Wil je weten waar je BUBO naartoe gaat? Onze BUBO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUBO token!

