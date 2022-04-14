Bubblu (BUBBLU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bubblu (BUBBLU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bubblu (BUBBLU) Informatie Join Bubblu on his exciting adventures, taking on one fun quest at a time. Each step is filled with surprises, challenges, and moments that bring the community together in laughter and excitement. Whether Bubblu is solving problems, exploring new places, or simply getting into mischief, his journey is about creating memories and spreading joy. Be part of the story and see where his next quest takes him. Officiële website: https://www.bubblu.xyz/ Koop nu BUBBLU!

Bubblu (BUBBLU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bubblu (BUBBLU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.83K $ 9.83K $ 9.83K Totale voorraad: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Circulerende voorraad: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.83K $ 9.83K $ 9.83K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bubblu (BUBBLU) prijs

Bubblu (BUBBLU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bubblu (BUBBLU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUBBLU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUBBLU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUBBLU begrijpt, kun je de live prijs van BUBBLU token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUBBLU Wil je weten waar je BUBBLU naartoe gaat? Onze BUBBLU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUBBLU token!

