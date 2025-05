Wat is BTCs (BTCS)?

Little cookies is currently categorized as a meme coin. However, being the "little cookies" of the big cookies (BTC), it is far more valuable than other meme coins and operates on a different level than those "dog coins" or meme coins with no substance. Additionally, Little cookies is obtained through Minting, which is equivalent to mining, incurring gas fees and transaction costs. It has value support, which is why it will not reach zero.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

BTCs (BTCS) hulpbron Whitepaper Officiële website