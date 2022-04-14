BSCPAD (BSCPAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BSCPAD (BSCPAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BSCPAD (BSCPAD) Informatie BSCPAD is a launchpad platform that benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects. BSCPAD is a launchpad platform that benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects. Officiële website: https://bscpad.com/

BSCPAD (BSCPAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BSCPAD (BSCPAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.27M Totale voorraad: $ 175.60M Circulerende voorraad: $ 79.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.81M Hoogste ooit: $ 7.45 Laagste ooit: $ 0.01370459 Huidige prijs: $ 0.01601053

BSCPAD (BSCPAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BSCPAD (BSCPAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BSCPAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BSCPAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

