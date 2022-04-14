Brume (BRUME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Brume (BRUME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Brume (BRUME) Informatie Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security. Officiële website: https://brume.money

Brume (BRUME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Brume (BRUME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 173.01K $ 173.01K $ 173.01K Totale voorraad: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Circulerende voorraad: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 173.01K $ 173.01K $ 173.01K Hoogste ooit: $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 Laagste ooit: $ 0.01944995 $ 0.01944995 $ 0.01944995 Huidige prijs: $ 0.062782 $ 0.062782 $ 0.062782 Meer informatie over Brume (BRUME) prijs

Brume (BRUME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Brume (BRUME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRUME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRUME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRUME begrijpt, kun je de live prijs van BRUME token verkennen!

Prijsvoorspelling van BRUME Wil je weten waar je BRUME naartoe gaat? Onze BRUME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BRUME token!

