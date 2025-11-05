Browsr AI (BRWS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.04742989$ 0.04742989 $ 0.04742989 Laagste prijs $ 0.00327585$ 0.00327585 $ 0.00327585 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Browsr AI (BRWS) real-time prijs is $0.00352982. De afgelopen 24 uur werd er BRWS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BRWS hoogste prijs aller tijden is $ 0.04742989, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00327585 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BRWS met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Browsr AI (BRWS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Circulerende voorraad 5.07M 5.07M 5.07M Totale voorraad 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Browsr AI is $ 17.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BRWS is 5.07M, met een totale voorraad van 10000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 35.30K.