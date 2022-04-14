Brotherhood (BOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Brotherhood (BOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Brotherhood (BOG) Informatie The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood! A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin. BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Officiële website: https://bogdanoff.io/

Brotherhood (BOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Brotherhood (BOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.64K Totale voorraad: $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.64K Hoogste ooit: $ 0.00474994 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Brotherhood (BOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Brotherhood (BOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOG begrijpt, kun je de live prijs van BOG token verkennen!

Prijsvoorspelling van BOG Wil je weten waar je BOG naartoe gaat? Onze BOG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOG token!

