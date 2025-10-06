Brotherhood (BOG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001276 $ 0.00001276 $ 0.00001276 24u laag $ 0.00001351 $ 0.00001351 $ 0.00001351 24u hoog 24u laag $ 0.00001276$ 0.00001276 $ 0.00001276 24u hoog $ 0.00001351$ 0.00001351 $ 0.00001351 Hoogste prijs ooit $ 0.00474994$ 0.00474994 $ 0.00474994 Laagste prijs $ 0.00001128$ 0.00001128 $ 0.00001128 Prijswijziging (1u) +0.20% Prijswijziging (1D) -3.46% Prijswijziging (7D) +9.64% Prijswijziging (7D) +9.64%

Brotherhood (BOG) real-time prijs is $0.00001296. De afgelopen 24 uur werd er BOG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001276 en een hoogtepunt van $ 0.00001351, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00474994, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001128 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOG met +0.20% veranderd in het afgelopen uur, -3.46% in de afgelopen 24 uur en +9.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Brotherhood (BOG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

De huidige marktkapitalisatie van Brotherhood is $ 12.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOG is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999999.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.96K.