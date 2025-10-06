De live Brotherhood prijs vandaag is 0.00001296 USD. Volg realtime BOG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Brotherhood prijs vandaag is 0.00001296 USD. Volg realtime BOG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BOG

BOG Prijsinformatie

BOG officiële website

BOG tokenomie

BOG Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Brotherhood logo

Brotherhood Prijs (BOG)

Niet genoteerd

1 BOG naar USD live prijs:

--
----
-3.40%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Brotherhood (BOG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:27:31 (UTC+8)

Brotherhood (BOG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00001276
$ 0.00001276$ 0.00001276
24u laag
$ 0.00001351
$ 0.00001351$ 0.00001351
24u hoog

$ 0.00001276
$ 0.00001276$ 0.00001276

$ 0.00001351
$ 0.00001351$ 0.00001351

$ 0.00474994
$ 0.00474994$ 0.00474994

$ 0.00001128
$ 0.00001128$ 0.00001128

+0.20%

-3.46%

+9.64%

+9.64%

Brotherhood (BOG) real-time prijs is $0.00001296. De afgelopen 24 uur werd er BOG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001276 en een hoogtepunt van $ 0.00001351, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00474994, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001128 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOG met +0.20% veranderd in het afgelopen uur, -3.46% in de afgelopen 24 uur en +9.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Brotherhood (BOG) Marktinformatie

$ 12.96K
$ 12.96K$ 12.96K

--
----

$ 12.96K
$ 12.96K$ 12.96K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.0
999,999,999.0 999,999,999.0

De huidige marktkapitalisatie van Brotherhood is $ 12.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOG is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999999.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.96K.

Brotherhood (BOG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Brotherhood naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Brotherhood naar USD $ -0.0000122925.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Brotherhood naar USD $ -0.0000126914.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Brotherhood naar USD $ -0.0015110344265212381.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.46%
30 dagen$ -0.0000122925-94.84%
60 dagen$ -0.0000126914-97.92%
90 dagen$ -0.0015110344265212381-99.14%

Wat is Brotherhood (BOG)?

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood!

A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin.

BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Brotherhood (BOG) hulpbron

Officiële website

Brotherhood Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Brotherhood (BOG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Brotherhood (BOG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Brotherhood te bekijken.

Bekijk nu de Brotherhood prijsvoorspelling !

BOG naar lokale valuta's

Brotherhood (BOG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Brotherhood (BOG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BOG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Brotherhood (BOG)

Hoeveel is Brotherhood (BOG) vandaag waard?
De live BOG prijs in USD is 0.00001296 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BOG naar USD prijs?
De huidige prijs van BOG naar USD is $ 0.00001296. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Brotherhood?
De marktkapitalisatie van BOG is $ 12.96K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BOG?
De circulerende voorraad van BOG is 1000.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BOG?
BOG bereikte een ATH-prijs van 0.00474994 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BOG?
BOG zag een ATL-prijs van 0.00001128 USD.
Wat is het handelsvolume van BOG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BOG is -- USD.
Zal BOG dit jaar hoger gaan?
BOG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BOG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:27:31 (UTC+8)

Brotherhood (BOG) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.