BROT (BROT) Informatie Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations. Officiële website: https://blockrot.com

BROT (BROT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BROT (BROT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 70.80K $ 70.80K $ 70.80K Totale voorraad: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Circulerende voorraad: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 70.80K $ 70.80K $ 70.80K Hoogste ooit: $ 0.00667046 $ 0.00667046 $ 0.00667046 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BROT (BROT) prijs

BROT (BROT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BROT (BROT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BROT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BROT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BROT begrijpt, kun je de live prijs van BROT token verkennen!

Prijsvoorspelling van BROT Wil je weten waar je BROT naartoe gaat? Onze BROT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BROT token!

