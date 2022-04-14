Brokoli (BRKL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Brokoli (BRKL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Brokoli (BRKL) Informatie Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Digital NFT forests will be tradable as Brokoli Impact Credits with other users that want to move up the leaderboard of impact, and with corporates that want CSR (corporate social responsibility) - it's a decentralized alternative to carbon credits. Governing the protocol is the decentralized autonomous organization (DAO) model that controls 100% of the climate offset funding, with the BRKL token at its core. This mechanism distributes the funds collected between Tree Planting, Renewable Energy and Electronic Waste Collection projects around the globe, with token holders having 100% control of the fund allocations. Officiële website: https://brokoli.network/ Koop nu BRKL!

Brokoli (BRKL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Brokoli (BRKL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 175.05K $ 175.05K $ 175.05K Totale voorraad: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Circulerende voorraad: $ 53.47M $ 53.47M $ 53.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 409.19K $ 409.19K $ 409.19K Hoogste ooit: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 Laagste ooit: $ 0.00309859 $ 0.00309859 $ 0.00309859 Huidige prijs: $ 0.00327584 $ 0.00327584 $ 0.00327584 Meer informatie over Brokoli (BRKL) prijs

Brokoli (BRKL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Brokoli (BRKL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRKL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRKL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRKL begrijpt, kun je de live prijs van BRKL token verkennen!

Prijsvoorspelling van BRKL Wil je weten waar je BRKL naartoe gaat? Onze BRKL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BRKL token!

