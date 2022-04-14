BROKIE AI ($BROKIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BROKIE AI ($BROKIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BROKIE AI ($BROKIE) Informatie The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream! Officiële website: https://www.brokie.club/ Koop nu $BROKIE!

BROKIE AI ($BROKIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BROKIE AI ($BROKIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.30K $ 14.30K $ 14.30K Totale voorraad: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Circulerende voorraad: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.30K $ 14.30K $ 14.30K Hoogste ooit: $ 0.00153486 $ 0.00153486 $ 0.00153486 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BROKIE AI ($BROKIE) prijs

BROKIE AI ($BROKIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BROKIE AI ($BROKIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $BROKIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $BROKIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $BROKIE begrijpt, kun je de live prijs van $BROKIE token verkennen!

Prijsvoorspelling van $BROKIE Wil je weten waar je $BROKIE naartoe gaat? Onze $BROKIE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $BROKIE token!

