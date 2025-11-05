BeursDEX+
De live Broadcom xStock prijs vandaag is 352.5 USD. Volg realtime AVGOX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AVGOX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Broadcom xStock prijs vandaag is 352.5 USD. Volg realtime AVGOX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AVGOX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over AVGOX

AVGOX Prijsinformatie

Wat is AVGOX

AVGOX whitepaper

AVGOX officiële website

AVGOX tokenomie

AVGOX Prijsvoorspelling

Broadcom xStock logo

Broadcom xStock Prijs (AVGOX)

Niet genoteerd

1 AVGOX naar USD live prijs:

$352.5
-1.30%1D
USD
Broadcom xStock (AVGOX) live prijsgrafiek
Broadcom xStock (AVGOX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 348.74
24u laag
$ 367.89
24u hoog

$ 348.74
$ 367.89
$ 389.47
$ 282.47
+1.02%

-1.36%

-5.01%

-5.01%

Broadcom xStock (AVGOX) real-time prijs is $352.5. De afgelopen 24 uur werd er AVGOX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 348.74 en een hoogtepunt van $ 367.89, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AVGOX hoogste prijs aller tijden is $ 389.47, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 282.47 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AVGOX met +1.02% veranderd in het afgelopen uur, -1.36% in de afgelopen 24 uur en -5.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Broadcom xStock (AVGOX) Marktinformatie

$ 968.23K
--
$ 8.34M
2.75K
23,725.8226846698
De huidige marktkapitalisatie van Broadcom xStock is $ 968.23K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AVGOX is 2.75K, met een totale voorraad van 23725.8226846698. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.34M.

Broadcom xStock (AVGOX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Broadcom xStock naar USD $ -4.8620402045958.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Broadcom xStock naar USD $ +18.9500827500.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Broadcom xStock naar USD $ +21.1616677500.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Broadcom xStock naar USD $ +46.4109178400703.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -4.8620402045958-1.36%
30 dagen$ +18.9500827500+5.38%
60 dagen$ +21.1616677500+6.00%
90 dagen$ +46.4109178400703+15.16%

Wat is Broadcom xStock (AVGOX)?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Broadcom xStock (AVGOX) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Broadcom xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Broadcom xStock (AVGOX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Broadcom xStock (AVGOX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Broadcom xStock te bekijken.

Bekijk nu de Broadcom xStock prijsvoorspelling !

AVGOX naar lokale valuta's

Broadcom xStock (AVGOX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Broadcom xStock (AVGOX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AVGOX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Broadcom xStock (AVGOX)

Hoeveel is Broadcom xStock (AVGOX) vandaag waard?
De live AVGOX prijs in USD is 352.5 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AVGOX naar USD prijs?
De huidige prijs van AVGOX naar USD is $ 352.5. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Broadcom xStock?
De marktkapitalisatie van AVGOX is $ 968.23K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AVGOX?
De circulerende voorraad van AVGOX is 2.75K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AVGOX?
AVGOX bereikte een ATH-prijs van 389.47 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AVGOX?
AVGOX zag een ATL-prijs van 282.47 USD.
Wat is het handelsvolume van AVGOX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AVGOX is -- USD.
Zal AVGOX dit jaar hoger gaan?
AVGOX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AVGOX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Broadcom xStock (AVGOX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

