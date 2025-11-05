Broadcom xStock (AVGOX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 348.74 $ 348.74 $ 348.74 24u laag $ 367.89 $ 367.89 $ 367.89 24u hoog 24u laag $ 348.74$ 348.74 $ 348.74 24u hoog $ 367.89$ 367.89 $ 367.89 Hoogste prijs ooit $ 389.47$ 389.47 $ 389.47 Laagste prijs $ 282.47$ 282.47 $ 282.47 Prijswijziging (1u) +1.02% Prijswijziging (1D) -1.36% Prijswijziging (7D) -5.01% Prijswijziging (7D) -5.01%

Broadcom xStock (AVGOX) real-time prijs is $352.5. De afgelopen 24 uur werd er AVGOX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 348.74 en een hoogtepunt van $ 367.89, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AVGOX hoogste prijs aller tijden is $ 389.47, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 282.47 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AVGOX met +1.02% veranderd in het afgelopen uur, -1.36% in de afgelopen 24 uur en -5.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Broadcom xStock (AVGOX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 968.23K$ 968.23K $ 968.23K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M Circulerende voorraad 2.75K 2.75K 2.75K Totale voorraad 23,725.8226846698 23,725.8226846698 23,725.8226846698

De huidige marktkapitalisatie van Broadcom xStock is $ 968.23K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AVGOX is 2.75K, met een totale voorraad van 23725.8226846698. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.34M.