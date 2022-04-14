Bro the cat (BRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bro the cat (BRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bro the cat (BRO) Informatie "Bro the Cat" is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, "Bro the Cat" has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral.

Bro the cat (BRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bro the cat (BRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Marktkapitalisatie: $ 154.31K Totale voorraad: $ 999.60M Circulerende voorraad: $ 999.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 154.31K Hoogste ooit: $ 0.00726825 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015501

Bro the cat (BRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bro the cat (BRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRO begrijpt, kun je de live prijs van BRO token verkennen!

