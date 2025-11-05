BRO on BASE (BRO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001326 $ 0.00001326 $ 0.00001326 24u laag $ 0.00001492 $ 0.00001492 $ 0.00001492 24u hoog 24u laag $ 0.00001326$ 0.00001326 $ 0.00001326 24u hoog $ 0.00001492$ 0.00001492 $ 0.00001492 Hoogste prijs ooit $ 0.00086283$ 0.00086283 $ 0.00086283 Laagste prijs $ 0.00001326$ 0.00001326 $ 0.00001326 Prijswijziging (1u) +0.22% Prijswijziging (1D) -1.59% Prijswijziging (7D) -16.11% Prijswijziging (7D) -16.11%

BRO on BASE (BRO) real-time prijs is $0.0000144. De afgelopen 24 uur werd er BRO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001326 en een hoogtepunt van $ 0.00001492, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BRO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00086283, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001326 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BRO met +0.22% veranderd in het afgelopen uur, -1.59% in de afgelopen 24 uur en -16.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BRO on BASE (BRO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Circulerende voorraad 900.07M 900.07M 900.07M Totale voorraad 984,032,153.0 984,032,153.0 984,032,153.0

De huidige marktkapitalisatie van BRO on BASE is $ 12.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BRO is 900.07M, met een totale voorraad van 984032153.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 14.17K.