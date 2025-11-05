BeursDEX+
De live BRO on BASE prijs vandaag is 0.0000144 USD. Volg realtime BRO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BRO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BRO

BRO Prijsinformatie

Wat is BRO

BRO officiële website

BRO tokenomie

BRO Prijsvoorspelling

BRO on BASE logo

BRO on BASE Prijs (BRO)

1 BRO naar USD live prijs:

-1.50%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
BRO on BASE (BRO) live prijsgrafiek
BRO on BASE (BRO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00001326
$ 0.00001326
24u laag
$ 0.00001492
$ 0.00001492
24u hoog

$ 0.00001326
$ 0.00001326

$ 0.00001492
$ 0.00001492

$ 0.00086283
$ 0.00086283

$ 0.00001326
$ 0.00001326

+0.22%

-1.59%

-16.11%

-16.11%

BRO on BASE (BRO) real-time prijs is $0.0000144. De afgelopen 24 uur werd er BRO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001326 en een hoogtepunt van $ 0.00001492, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BRO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00086283, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001326 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BRO met +0.22% veranderd in het afgelopen uur, -1.59% in de afgelopen 24 uur en -16.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BRO on BASE (BRO) Marktinformatie

$ 12.96K
$ 12.96K

$ 14.17K
$ 14.17K

900.07M
900.07M

984,032,153.0
984,032,153.0

De huidige marktkapitalisatie van BRO on BASE is $ 12.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BRO is 900.07M, met een totale voorraad van 984032153.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 14.17K.

BRO on BASE (BRO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van BRO on BASE naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van BRO on BASE naar USD $ -0.0000075269.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van BRO on BASE naar USD $ -0.0000046515.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van BRO on BASE naar USD $ -0.000018513886082013266.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-1.59%
30 dagen$ -0.0000075269-52.27%
60 dagen$ -0.0000046515-32.30%
90 dagen$ -0.000018513886082013266-56.24%

Wat is BRO on BASE (BRO)?

We are a meme Community for BROS within the Crypto world

The goal of this MEME project is to bring bros together to help each other with crypto. Building a strong community of trust, loyalty, and focus. as well as investors into the project. The word BRO is used non stop in Crypto. Our project has the goal of each time you hear the word BRO, it not just a greeting or salutation, but each time it is heard, we want people to think of us!

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

BRO on BASE (BRO) hulpbron

Officiële website

BRO on BASE Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal BRO on BASE (BRO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je BRO on BASE (BRO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor BRO on BASE te bekijken.

Bekijk nu de BRO on BASE prijsvoorspelling !

BRO naar lokale valuta's

BRO on BASE (BRO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van BRO on BASE (BRO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BRO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over BRO on BASE (BRO)

Hoeveel is BRO on BASE (BRO) vandaag waard?
De live BRO prijs in USD is 0.0000144 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BRO naar USD prijs?
De huidige prijs van BRO naar USD is $ 0.0000144. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van BRO on BASE?
De marktkapitalisatie van BRO is $ 12.96K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BRO?
De circulerende voorraad van BRO is 900.07M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BRO?
BRO bereikte een ATH-prijs van 0.00086283 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BRO?
BRO zag een ATL-prijs van 0.00001326 USD.
Wat is het handelsvolume van BRO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BRO is -- USD.
Zal BRO dit jaar hoger gaan?
BRO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BRO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:35:12 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

