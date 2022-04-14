Bridge Mutual (BMI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bridge Mutual (BMI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bridge Mutual (BMI) Informatie Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem. Officiële website: https://bridgemutual.io

Bridge Mutual (BMI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bridge Mutual (BMI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 215.82K $ 215.82K $ 215.82K Totale voorraad: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Circulerende voorraad: $ 64.70M $ 64.70M $ 64.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 533.73K $ 533.73K $ 533.73K Hoogste ooit: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00333579 $ 0.00333579 $ 0.00333579 Meer informatie over Bridge Mutual (BMI) prijs

Bridge Mutual (BMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bridge Mutual (BMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BMI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BMI begrijpt, kun je de live prijs van BMI token verkennen!

