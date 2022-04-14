BreakBot (BREAK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BreakBot (BREAK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BreakBot (BREAK) Informatie A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt. A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt. Officiële website: https://breakbot.xyz Koop nu BREAK!

BreakBot (BREAK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BreakBot (BREAK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.24K $ 14.24K $ 14.24K Totale voorraad: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Circulerende voorraad: $ 993.58M $ 993.58M $ 993.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.33K $ 14.33K $ 14.33K Hoogste ooit: $ 0.00144929 $ 0.00144929 $ 0.00144929 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BreakBot (BREAK) prijs

BreakBot (BREAK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BreakBot (BREAK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BREAK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BREAK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BREAK begrijpt, kun je de live prijs van BREAK token verkennen!

Prijsvoorspelling van BREAK Wil je weten waar je BREAK naartoe gaat? Onze BREAK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BREAK token!

