BRAZA by Virtuals (BRAZA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BRAZA by Virtuals (BRAZA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Informatie Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences. Officiële website: https://braza.ai/

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BRAZA by Virtuals (BRAZA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.26K $ 35.26K $ 35.26K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.26K $ 35.26K $ 35.26K Hoogste ooit: $ 0.00238761 $ 0.00238761 $ 0.00238761 Laagste ooit: $ 0.00003437 $ 0.00003437 $ 0.00003437 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BRAZA by Virtuals (BRAZA) prijs

BRAZA by Virtuals (BRAZA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BRAZA by Virtuals (BRAZA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRAZA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRAZA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRAZA begrijpt, kun je de live prijs van BRAZA token verkennen!

Prijsvoorspelling van BRAZA Wil je weten waar je BRAZA naartoe gaat? Onze BRAZA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

