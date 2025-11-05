Brainrot Research (BRNRT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00002811 $ 0.00002811 $ 0.00002811 24u laag $ 0.00003113 $ 0.00003113 $ 0.00003113 24u hoog 24u laag $ 0.00002811$ 0.00002811 $ 0.00002811 24u hoog $ 0.00003113$ 0.00003113 $ 0.00003113 Hoogste prijs ooit $ 0.00060333$ 0.00060333 $ 0.00060333 Laagste prijs $ 0.00001894$ 0.00001894 $ 0.00001894 Prijswijziging (1u) +0.74% Prijswijziging (1D) -0.70% Prijswijziging (7D) +24.34% Prijswijziging (7D) +24.34%

Brainrot Research (BRNRT) real-time prijs is $0.00003019. De afgelopen 24 uur werd er BRNRT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002811 en een hoogtepunt van $ 0.00003113, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BRNRT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00060333, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001894 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BRNRT met +0.74% veranderd in het afgelopen uur, -0.70% in de afgelopen 24 uur en +24.34% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Brainrot Research (BRNRT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 30.18K$ 30.18K $ 30.18K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 30.18K$ 30.18K $ 30.18K Circulerende voorraad 999.74M 999.74M 999.74M Totale voorraad 999,743,703.2340801 999,743,703.2340801 999,743,703.2340801

De huidige marktkapitalisatie van Brainrot Research is $ 30.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BRNRT is 999.74M, met een totale voorraad van 999743703.2340801. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.18K.