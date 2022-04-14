Brad (BRAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Brad (BRAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Brad (BRAD) Informatie Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation Officiële website: https://bradtoken.com/ Koop nu BRAD!

Brad (BRAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Brad (BRAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 209.70K $ 209.70K $ 209.70K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 209.70K $ 209.70K $ 209.70K Hoogste ooit: $ 0.00154462 $ 0.00154462 $ 0.00154462 Laagste ooit: $ 0.00018223 $ 0.00018223 $ 0.00018223 Huidige prijs: $ 0.0002097 $ 0.0002097 $ 0.0002097 Meer informatie over Brad (BRAD) prijs

Brad (BRAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Brad (BRAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRAD begrijpt, kun je de live prijs van BRAD token verkennen!

