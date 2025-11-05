bozo the bull (BOZO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00106071$ 0.00106071 $ 0.00106071 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.42% Prijswijziging (1D) +1.38% Prijswijziging (7D) -16.65% Prijswijziging (7D) -16.65%

bozo the bull (BOZO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BOZO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOZO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00106071, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOZO met +0.42% veranderd in het afgelopen uur, +1.38% in de afgelopen 24 uur en -16.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

bozo the bull (BOZO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Circulerende voorraad 999.71M 999.71M 999.71M Totale voorraad 999,710,926.317528 999,710,926.317528 999,710,926.317528

De huidige marktkapitalisatie van bozo the bull is $ 10.11K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOZO is 999.71M, met een totale voorraad van 999710926.317528. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.11K.