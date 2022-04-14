Boysclub on Sui (BOYSS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Boysclub on Sui (BOYSS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Boysclub on Sui (BOYSS) Informatie We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further. We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further. Officiële website: https://boysclubonsui.com/ Koop nu BOYSS!

Boysclub on Sui (BOYSS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Boysclub on Sui (BOYSS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.68K $ 12.68K $ 12.68K Totale voorraad: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Circulerende voorraad: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.68K $ 12.68K $ 12.68K Hoogste ooit: $ 0.0152777 $ 0.0152777 $ 0.0152777 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00016913 $ 0.00016913 $ 0.00016913 Meer informatie over Boysclub on Sui (BOYSS) prijs

Boysclub on Sui (BOYSS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Boysclub on Sui (BOYSS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOYSS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOYSS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOYSS begrijpt, kun je de live prijs van BOYSS token verkennen!

