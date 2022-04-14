Boys Club (BOYS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Boys Club (BOYS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Boys Club (BOYS) Informatie Boys Club is a homage to the origin story of Pepe. Pepe and his friends Brett, Andy and Wolf are described in the comic. It originated from a discussion about contract addresses in an Andy whales chat, and as such the contract address starts with 0x70, compared to Pepe's 0x69 and Andy's 0x68. Boys Club's main goals are to develop a 24/7/365 spaces for members and to support Matt Furie and his works. Officiële website: https://0x70.club Whitepaper: https://medium.com/@0x70club

Boys Club (BOYS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Boys Club (BOYS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 90.62K $ 90.62K $ 90.62K Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 90.62K $ 90.62K $ 90.62K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Boys Club (BOYS) prijs

Boys Club (BOYS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Boys Club (BOYS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOYS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOYS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOYS begrijpt, kun je de live prijs van BOYS token verkennen!

