De live BOUNCY BALL of OFiD Fun prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime E𝕏PB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de E𝕏PB prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over E𝕏PB

E𝕏PB Prijsinformatie

Wat is E𝕏PB

E𝕏PB whitepaper

E𝕏PB officiële website

E𝕏PB tokenomie

E𝕏PB Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

BOUNCY BALL of OFiD Fun logo

BOUNCY BALL of OFiD Fun Prijs (E𝕏PB)

Niet genoteerd

1 E𝕏PB naar USD live prijs:

--
----
-0.30%1D
mexc
USD
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:33:53 (UTC+8)

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-0.34%

-25.29%

-25.29%

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er E𝕏PB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De E𝕏PB hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is E𝕏PB met -0.35% veranderd in het afgelopen uur, -0.34% in de afgelopen 24 uur en -25.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Marktinformatie

$ 29.97K
$ 29.97K$ 29.97K

--
----

$ 30.62K
$ 30.62K$ 30.62K

978.27M
978.27M 978.27M

999,419,621.207844
999,419,621.207844 999,419,621.207844

De huidige marktkapitalisatie van BOUNCY BALL of OFiD Fun is $ 29.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van E𝕏PB is 978.27M, met een totale voorraad van 999419621.207844. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.62K.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van BOUNCY BALL of OFiD Fun naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van BOUNCY BALL of OFiD Fun naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van BOUNCY BALL of OFiD Fun naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van BOUNCY BALL of OFiD Fun naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.34%
30 dagen$ 0-36.03%
60 dagen$ 0-22.66%
90 dagen$ 0--

Wat is BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)?

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

BOUNCY BALL of OFiD Fun Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor BOUNCY BALL of OFiD Fun te bekijken.

Bekijk nu de BOUNCY BALL of OFiD Fun prijsvoorspelling !

E𝕏PB naar lokale valuta's

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van E𝕏PB token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Hoeveel is BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) vandaag waard?
De live E𝕏PB prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige E𝕏PB naar USD prijs?
De huidige prijs van E𝕏PB naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van BOUNCY BALL of OFiD Fun?
De marktkapitalisatie van E𝕏PB is $ 29.97K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van E𝕏PB?
De circulerende voorraad van E𝕏PB is 978.27M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van E𝕏PB?
E𝕏PB bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van E𝕏PB?
E𝕏PB zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van E𝕏PB?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van E𝕏PB is -- USD.
Zal E𝕏PB dit jaar hoger gaan?
E𝕏PB kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de E𝕏PB prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:33:53 (UTC+8)

