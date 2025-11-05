BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.35% Prijswijziging (1D) -0.34% Prijswijziging (7D) -25.29% Prijswijziging (7D) -25.29%

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er E𝕏PB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De E𝕏PB hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is E𝕏PB met -0.35% veranderd in het afgelopen uur, -0.34% in de afgelopen 24 uur en -25.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 29.97K$ 29.97K $ 29.97K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 30.62K$ 30.62K $ 30.62K Circulerende voorraad 978.27M 978.27M 978.27M Totale voorraad 999,419,621.207844 999,419,621.207844 999,419,621.207844

De huidige marktkapitalisatie van BOUNCY BALL of OFiD Fun is $ 29.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van E𝕏PB is 978.27M, met een totale voorraad van 999419621.207844. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.62K.