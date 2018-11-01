BOTXCOIN (BOTX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BOTXCOIN (BOTX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BOTXCOIN (BOTX) Informatie botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO). Officiële website: http://botxcoin.com Whitepaper: https://botxcoin.com/wp-content/uploads/2018/11/Whitepaper-botXcoin-4.pdf

BOTXCOIN (BOTX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BOTXCOIN (BOTX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.51M $ 19.51M $ 19.51M Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 1.76B $ 1.76B $ 1.76B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.45M $ 55.45M $ 55.45M Hoogste ooit: $ 3.27 $ 3.27 $ 3.27 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.01109014 $ 0.01109014 $ 0.01109014 Meer informatie over BOTXCOIN (BOTX) prijs

BOTXCOIN (BOTX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BOTXCOIN (BOTX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOTX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOTX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOTX begrijpt, kun je de live prijs van BOTX token verkennen!

Prijsvoorspelling van BOTX Wil je weten waar je BOTX naartoe gaat? Onze BOTX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOTX token!

