BOSSU (BOSSU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BOSSU (BOSSU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BOSSU (BOSSU) Informatie BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising. BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising. Officiële website: https://bossu.online/ Koop nu BOSSU!

BOSSU (BOSSU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BOSSU (BOSSU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 57.38K $ 57.38K $ 57.38K Totale voorraad: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Circulerende voorraad: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 57.38K $ 57.38K $ 57.38K Hoogste ooit: $ 0.00350761 $ 0.00350761 $ 0.00350761 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BOSSU (BOSSU) prijs

BOSSU (BOSSU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BOSSU (BOSSU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOSSU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOSSU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOSSU begrijpt, kun je de live prijs van BOSSU token verkennen!

Prijsvoorspelling van BOSSU Wil je weten waar je BOSSU naartoe gaat? Onze BOSSU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOSSU token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!