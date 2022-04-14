Bossie (BOSSIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bossie (BOSSIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bossie (BOSSIE) Informatie The King of Trolls has been in hibernation for way too long and is now back to take over the internet starting in July 2024. Sick of all the same old cutesyartsyfartsyfancy memecoins, BOSSIE thinks it's time to revive the bold, playful, and rebellious nature of memecoin culture. This token distinguishes itself with the most non-wimpy approach, starting by rejecting 20,000 SOL committed to the project just because, and also committing to a "4 Levels of Degen" campaign which will flip all the potato-ass clowns upside down. The main characteristic of BOSSIE, being a degenerate troller, is to build a community that can resonate with its beliefs and evoke them to unleash their true authentic selves of being mischievous with witty humor. Officiële website: https://bossie.xyz/ Koop nu BOSSIE!

Bossie (BOSSIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bossie (BOSSIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 112.61K $ 112.61K $ 112.61K Totale voorraad: $ 60.58B $ 60.58B $ 60.58B Circulerende voorraad: $ 60.58B $ 60.58B $ 60.58B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 112.61K $ 112.61K $ 112.61K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bossie (BOSSIE) prijs

Bossie (BOSSIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bossie (BOSSIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOSSIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOSSIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOSSIE begrijpt, kun je de live prijs van BOSSIE token verkennen!

Prijsvoorspelling van BOSSIE Wil je weten waar je BOSSIE naartoe gaat? Onze BOSSIE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOSSIE token!

