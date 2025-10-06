De live Boss Burger prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BOSSBURGER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOSSBURGER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Boss Burger prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BOSSBURGER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOSSBURGER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Boss Burger Prijs (BOSSBURGER)

Niet genoteerd

1 BOSSBURGER naar USD live prijs:

--
----
+3.40%1D
mexc
USD
Boss Burger (BOSSBURGER) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:30:59 (UTC+8)

Boss Burger (BOSSBURGER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154863
$ 0.00154863$ 0.00154863

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

+3.47%

+19.21%

+19.21%

Boss Burger (BOSSBURGER) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BOSSBURGER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOSSBURGER hoogste prijs aller tijden is $ 0.00154863, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOSSBURGER met -0.24% veranderd in het afgelopen uur, +3.47% in de afgelopen 24 uur en +19.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Boss Burger (BOSSBURGER) Marktinformatie

$ 87.37K
$ 87.37K$ 87.37K

--
----

$ 87.37K
$ 87.37K$ 87.37K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Boss Burger is $ 87.37K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOSSBURGER is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 87.37K.

Boss Burger (BOSSBURGER) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Boss Burger naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Boss Burger naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Boss Burger naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Boss Burger naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+3.47%
30 dagen$ 0-21.04%
60 dagen$ 0-74.15%
90 dagen$ 0--

Wat is Boss Burger (BOSSBURGER)?

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.

Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.

We are building one order at a time.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Boss Burger (BOSSBURGER) hulpbron

Officiële website

Boss Burger Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Boss Burger (BOSSBURGER) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Boss Burger (BOSSBURGER) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Boss Burger te bekijken.

Bekijk nu de Boss Burger prijsvoorspelling !

BOSSBURGER naar lokale valuta's

Boss Burger (BOSSBURGER) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Boss Burger (BOSSBURGER) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BOSSBURGER token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Boss Burger (BOSSBURGER)

Hoeveel is Boss Burger (BOSSBURGER) vandaag waard?
De live BOSSBURGER prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BOSSBURGER naar USD prijs?
De huidige prijs van BOSSBURGER naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Boss Burger?
De marktkapitalisatie van BOSSBURGER is $ 87.37K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BOSSBURGER?
De circulerende voorraad van BOSSBURGER is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BOSSBURGER?
BOSSBURGER bereikte een ATH-prijs van 0.00154863 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BOSSBURGER?
BOSSBURGER zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van BOSSBURGER?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BOSSBURGER is -- USD.
Zal BOSSBURGER dit jaar hoger gaan?
BOSSBURGER kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BOSSBURGER prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.