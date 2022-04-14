BOSagora (BOA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BOSagora (BOA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BOSagora (BOA) Informatie The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word "BOS" and "AGORA" combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation. Officiële website: https://www.bosagora.io/ Whitepaper: https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf

BOSagora (BOA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BOSagora (BOA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Totale voorraad: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Circulerende voorraad: $ 473.97M $ 473.97M $ 473.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M Hoogste ooit: $ 0.00911844 $ 0.00911844 $ 0.00911844 Laagste ooit: $ 0.00600593 $ 0.00600593 $ 0.00600593 Huidige prijs: $ 0.0066091 $ 0.0066091 $ 0.0066091 Meer informatie over BOSagora (BOA) prijs

BOSagora (BOA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BOSagora (BOA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOA begrijpt, kun je de live prijs van BOA token verkennen!

