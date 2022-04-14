BORGY ($BORGY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BORGY ($BORGY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BORGY ($BORGY) Informatie Borgy is the Memecoin of the Swissborg community, aiming to engage the Solana community around an innovative narrative, promoting positivism and advocating for on-chain safety. In the vibrant world of Solana, Borgy emerged as a beacon of hope for traders. Guiding them away from hasty decisions, he instilled values of loyalty, strength and faith, leading to new summits. With Borgy's enthusiasm, the once despairing trenches transformed into a place of learning and prosperity, restoring faith and uniting the community through kindness Officiële website: https://borgysol.com/ Koop nu $BORGY!

BORGY ($BORGY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BORGY ($BORGY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.01M Totale voorraad: $ 77.58B Circulerende voorraad: $ 76.45B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.19M Hoogste ooit: $ 0.00020098 Laagste ooit: $ 0.0000444 Huidige prijs: $ 0.00016256 Meer informatie over BORGY ($BORGY) prijs

BORGY ($BORGY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BORGY ($BORGY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $BORGY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $BORGY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $BORGY begrijpt, kun je de live prijs van $BORGY token verkennen!

Prijsvoorspelling van $BORGY Wil je weten waar je $BORGY naartoe gaat? Onze $BORGY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $BORGY token!

