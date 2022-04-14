BORED (BORED) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BORED (BORED), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BORED (BORED) Informatie $BORED is the leading meme coin on Ape Chain, inspired by the culture and creativity of the iconic Bored Ape Yacht Club (BAYC). Designed to be more than just a token, $BORED embraces the power of community, humor, and blockchain innovation. As the flagship meme coin of the Ape ecosystem, $BORED delivers engaging campaigns, seamless on-chain utility, and endless fun, uniting Ape enthusiasts and meme coin lovers worldwide. Officiële website: https://boredonape.com

BORED (BORED) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BORED (BORED), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 663.35K $ 663.35K $ 663.35K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 663.35K $ 663.35K $ 663.35K Hoogste ooit: $ 0.02780629 $ 0.02780629 $ 0.02780629 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00066335 $ 0.00066335 $ 0.00066335 Meer informatie over BORED (BORED) prijs

BORED (BORED) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BORED (BORED) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BORED tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BORED tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BORED begrijpt, kun je de live prijs van BORED token verkennen!

Prijsvoorspelling van BORED Wil je weten waar je BORED naartoe gaat? Onze BORED prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BORED token!

