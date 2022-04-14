Boppy The Bat (BOPPY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Boppy The Bat (BOPPY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Boppy The Bat (BOPPY) Informatie Boppy is a character created by Matt Furie, the artist best known for creating boppy the night rider, a meme that gained widespread popularity and cultural significance. Boppy, a bat, features prominently in Furie's book "The Night Riders." In this illustrated children's story, Boppy joins Hoppy the frog and Draggy the dragon on a series of enchanting adventures. This trio embarks on nocturnal quests, navigating whimsical and sometimes perilous landscapes to protect children's dreams. Their journeys are infused with themes of friendship, courage, and the importance of teamwork, making "The Night Riders" a heartwarming tale that resonates with both children and adults. Furie's vibrant and imaginative artwork brings these characters and their adventures to life, showcasing his unique storytelling style. Officiële website: https://boppycto.com/

Boppy The Bat (BOPPY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Boppy The Bat (BOPPY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 335.93K $ 335.93K $ 335.93K Totale voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Circulerende voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 335.93K $ 335.93K $ 335.93K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Boppy The Bat (BOPPY) prijs

Boppy The Bat (BOPPY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Boppy The Bat (BOPPY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOPPY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOPPY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOPPY begrijpt, kun je de live prijs van BOPPY token verkennen!

Prijsvoorspelling van BOPPY Wil je weten waar je BOPPY naartoe gaat? Onze BOPPY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOPPY token!

