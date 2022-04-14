Bop Cat (BOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bop Cat (BOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bop Cat (BOP) Informatie Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation "bop cat" with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX. Officiële website: https://pump.fun/coin/F5hqdbykXuksp8P78CAZenSvpPShAYKrP2U2MiZMdgFN

Bop Cat (BOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bop Cat (BOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 126.67K $ 126.67K $ 126.67K Totale voorraad: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Circulerende voorraad: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 126.67K $ 126.67K $ 126.67K Hoogste ooit: $ 0.04155681 $ 0.04155681 $ 0.04155681 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012682 $ 0.00012682 $ 0.00012682 Meer informatie over Bop Cat (BOP) prijs

Bop Cat (BOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bop Cat (BOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOP begrijpt, kun je de live prijs van BOP token verkennen!

Prijsvoorspelling van BOP Wil je weten waar je BOP naartoe gaat? Onze BOP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOP token!

