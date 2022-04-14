boots (BOOTS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in boots (BOOTS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

boots (BOOTS) Informatie $BOOTS is more than a memecoin — it's a symbol of strength, grit, and the journey through life and crypto. Born from the lore of a small kitty lacing up a rugged pair of boots, it represents resilience in the face of struggle and the courage to keep moving forward. In a space full of noise and hype, $BOOTS stands for purpose: no shortcuts, no gimmicks — just pure hustle. Lace up, walk tall, and let every step tell your story. Officiële website: https://www.boots.meme/

boots (BOOTS) Tokenomieen prijsanalyse Marktkapitalisatie: $ 35.43K Totale voorraad: $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 100.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.43K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

boots (BOOTS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van boots (BOOTS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOOTS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOOTS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOOTS begrijpt, kun je de live prijs van BOOTS token verkennen!

Prijsvoorspelling van BOOTS Wil je weten waar je BOOTS naartoe gaat? Onze BOOTS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOOTS token!

