24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00016368 $ 0.00016368 $ 0.00016368 24u laag $ 0.00017271 $ 0.00017271 $ 0.00017271 24u hoog 24u laag $ 0.00016368$ 0.00016368 $ 0.00016368 24u hoog $ 0.00017271$ 0.00017271 $ 0.00017271 Hoogste prijs ooit $ 0.00039163$ 0.00039163 $ 0.00039163 Laagste prijs $ 0.00016368$ 0.00016368 $ 0.00016368 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -2.23% Prijswijziging (7D) -27.11% Prijswijziging (7D) -27.11%

Boorio (ORIO) real-time prijs is $0.00016507. De afgelopen 24 uur werd er ORIO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00016368 en een hoogtepunt van $ 0.00017271, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ORIO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00039163, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00016368 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ORIO met -- veranderd in het afgelopen uur, -2.23% in de afgelopen 24 uur en -27.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Marktkapitalisatie $ 495.22K$ 495.22K $ 495.22K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 495.22K$ 495.22K $ 495.22K Circulerende voorraad 3.00B 3.00B 3.00B Totale voorraad 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Boorio is $ 495.22K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ORIO is 3.00B, met een totale voorraad van 3000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 495.22K.