De live Boorio prijs vandaag is 0.00016507 USD. Volg realtime ORIO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ORIO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ORIO

ORIO Prijsinformatie

Wat is ORIO

ORIO officiële website

ORIO tokenomie

ORIO Prijsvoorspelling

Boorio logo

Boorio Prijs (ORIO)

Niet genoteerd

1 ORIO naar USD live prijs:

$0.00016507
-2.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Boorio (ORIO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:51:20 (UTC+8)

Boorio (ORIO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00016368
24u laag
$ 0.00017271
24u hoog

$ 0.00016368
$ 0.00017271
$ 0.00039163
$ 0.00016368
--

-2.23%

-27.11%

-27.11%

Boorio (ORIO) real-time prijs is $0.00016507. De afgelopen 24 uur werd er ORIO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00016368 en een hoogtepunt van $ 0.00017271, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ORIO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00039163, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00016368 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ORIO met -- veranderd in het afgelopen uur, -2.23% in de afgelopen 24 uur en -27.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Boorio (ORIO) Marktinformatie

$ 495.22K
--
$ 495.22K
3.00B
3,000,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Boorio is $ 495.22K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ORIO is 3.00B, met een totale voorraad van 3000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 495.22K.

Boorio (ORIO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Boorio naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Boorio naar USD $ -0.0000342176.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Boorio naar USD $ -0.0000757395.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Boorio naar USD $ -0.0001737576276149429.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.23%
30 dagen$ -0.0000342176-20.72%
60 dagen$ -0.0000757395-45.88%
90 dagen$ -0.0001737576276149429-51.28%

Wat is Boorio (ORIO)?

Boorio is focused on developing user-friendly decentralized applications that solve real-world problems. One of its flagship products, Echo, is a chat and built-in wallet app that enables users to communicate and perform crypto transactions within a single platform. Echo eliminates the hassle of switching between multiple apps and copying wallet addresses - allowing users to send and receive cryptocurrency directly within conversations, with just a simple tap. This seamless integration of messaging and DeFi enhances both convenience and user experience, making blockchain technology more accessible to everyday users.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Boorio (ORIO) hulpbron

Officiële website

Boorio Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Boorio (ORIO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Boorio (ORIO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Boorio te bekijken.

Bekijk nu de Boorio prijsvoorspelling !

ORIO naar lokale valuta's

Boorio (ORIO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Boorio (ORIO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ORIO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Boorio (ORIO)

Hoeveel is Boorio (ORIO) vandaag waard?
De live ORIO prijs in USD is 0.00016507 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ORIO naar USD prijs?
De huidige prijs van ORIO naar USD is $ 0.00016507. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Boorio?
De marktkapitalisatie van ORIO is $ 495.22K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ORIO?
De circulerende voorraad van ORIO is 3.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ORIO?
ORIO bereikte een ATH-prijs van 0.00039163 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ORIO?
ORIO zag een ATL-prijs van 0.00016368 USD.
Wat is het handelsvolume van ORIO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ORIO is -- USD.
Zal ORIO dit jaar hoger gaan?
ORIO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ORIO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Boorio (ORIO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

