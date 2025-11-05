BOOPI (BOOPI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00002872 24u laag $ 0.00003327 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.0011365 Laagste prijs $ 0.00002872 Prijswijziging (1u) +0.74% Prijswijziging (1D) +9.89% Prijswijziging (7D) -3.24%

BOOPI (BOOPI) real-time prijs is $0.0000335. De afgelopen 24 uur werd er BOOPI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002872 en een hoogtepunt van $ 0.00003327, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOOPI hoogste prijs aller tijden is $ 0.0011365, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002872 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOOPI met +0.74% veranderd in het afgelopen uur, +9.89% in de afgelopen 24 uur en -3.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BOOPI (BOOPI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 31.76K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 31.99K Circulerende voorraad 948.02M Totale voorraad 954,933,300.6823845

De huidige marktkapitalisatie van BOOPI is $ 31.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOOPI is 948.02M, met een totale voorraad van 954933300.6823845. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 31.99K.