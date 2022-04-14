BOOKUSD Share (BUSS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BOOKUSD Share (BUSS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BOOKUSD Share (BUSS) Informatie BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol's value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution. Officiële website: https://www.bookusd.com

BOOKUSD Share (BUSS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BOOKUSD Share (BUSS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.79K $ 17.79K $ 17.79K Totale voorraad: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Circulerende voorraad: $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 138.31K $ 138.31K $ 138.31K Hoogste ooit: $ 0.126812 $ 0.126812 $ 0.126812 Laagste ooit: $ 0.0032368 $ 0.0032368 $ 0.0032368 Huidige prijs: $ 0.00395171 $ 0.00395171 $ 0.00395171 Meer informatie over BOOKUSD Share (BUSS) prijs

BOOKUSD Share (BUSS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BOOKUSD Share (BUSS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUSS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUSS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUSS begrijpt, kun je de live prijs van BUSS token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUSS Wil je weten waar je BUSS naartoe gaat? Onze BUSS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUSS token!

