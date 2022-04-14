Book of Miggles (BOMI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Book of Miggles (BOMI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Book of Miggles (BOMI) Informatie This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem. Officiële website: https://www.bookofmiggles.com/

Book of Miggles (BOMI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Book of Miggles (BOMI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 455.28K $ 455.28K $ 455.28K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 455.28K $ 455.28K $ 455.28K Hoogste ooit: $ 1.69 $ 1.69 $ 1.69 Laagste ooit: $ 0.274473 $ 0.274473 $ 0.274473 Huidige prijs: $ 0.455279 $ 0.455279 $ 0.455279 Meer informatie over Book of Miggles (BOMI) prijs

Book of Miggles (BOMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Book of Miggles (BOMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOMI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOMI begrijpt, kun je de live prijs van BOMI token verkennen!

Prijsvoorspelling van BOMI Wil je weten waar je BOMI naartoe gaat? Onze BOMI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOMI token!

