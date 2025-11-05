BeursDEX+
De live Boochie by Matt Furie prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime BOOCHIE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOOCHIE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Boochie by Matt Furie Prijs (BOOCHIE)

1 BOOCHIE naar USD live prijs:

--
----
+3.70%1D
USD
Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:33:19 (UTC+8)

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.36%

+3.77%

+41.35%

+41.35%

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BOOCHIE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOOCHIE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOOCHIE met +3.36% veranderd in het afgelopen uur, +3.77% in de afgelopen 24 uur en +41.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Marktinformatie

$ 173.00K
$ 173.00K$ 173.00K

--
----

$ 173.00K
$ 173.00K$ 173.00K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Boochie by Matt Furie is $ 173.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOOCHIE is 420.69T, met een totale voorraad van 420690000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 173.00K.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Boochie by Matt Furie naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Boochie by Matt Furie naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Boochie by Matt Furie naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Boochie by Matt Furie naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+3.77%
30 dagen$ 0-15.37%
60 dagen$ 0-23.12%
90 dagen$ 0--

Wat is Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)?

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) hulpbron

Boochie by Matt Furie Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Boochie by Matt Furie te bekijken.

Bekijk nu de Boochie by Matt Furie prijsvoorspelling !

BOOCHIE naar lokale valuta's

Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BOOCHIE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Hoeveel is Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) vandaag waard?
De live BOOCHIE prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BOOCHIE naar USD prijs?
De huidige prijs van BOOCHIE naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Boochie by Matt Furie?
De marktkapitalisatie van BOOCHIE is $ 173.00K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BOOCHIE?
De circulerende voorraad van BOOCHIE is 420.69T USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BOOCHIE?
BOOCHIE bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BOOCHIE?
BOOCHIE zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van BOOCHIE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BOOCHIE is -- USD.
Zal BOOCHIE dit jaar hoger gaan?
BOOCHIE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BOOCHIE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:33:19 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

