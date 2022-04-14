Bonzo Finance (BONZO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bonzo Finance (BONZO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bonzo Finance (BONZO) Informatie Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations. Officiële website: https://www.bonzo.finance Whitepaper: https://docs.bonzo.finance/bonzo-finance-litepaper

Bonzo Finance (BONZO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bonzo Finance (BONZO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 118.15M $ 118.15M $ 118.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.96M $ 23.96M $ 23.96M Hoogste ooit: $ 0.171982 $ 0.171982 $ 0.171982 Laagste ooit: $ 0.02007828 $ 0.02007828 $ 0.02007828 Huidige prijs: $ 0.059913 $ 0.059913 $ 0.059913 Meer informatie over Bonzo Finance (BONZO) prijs

Bonzo Finance (BONZO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bonzo Finance (BONZO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BONZO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BONZO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BONZO begrijpt, kun je de live prijs van BONZO token verkennen!

Prijsvoorspelling van BONZO Wil je weten waar je BONZO naartoe gaat? Onze BONZO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BONZO token!

