Bonsai Terminal is an innovative AI-powered platform revolutionizing how users interact with social media trends and data. Leveraging advanced natural language processing (NLP), sentiment analysis, and trend prediction technologies, Bonsai Terminal transforms raw data from platforms like X, TikTok, and Reddit into actionable insights. By creating curated stories, analyzing conversations, and offering real-time trend analysis, Bonsai equips users with unparalleled foresight into emerging trends, particularly in the dynamic degen meme coin space. At the core of Bonsai’s ecosystem is the Bonsai Trend Analysis Engine, which identifies lucrative opportunities by analyzing electronic gold aka “Social data”.
Bonsai Terminal (BONSAI) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bonsai Terminal (BONSAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Inzicht in de tokenomie van Bonsai Terminal (BONSAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal BONSAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel BONSAI tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.