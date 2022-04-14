Bonsai Terminal (BONSAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bonsai Terminal (BONSAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bonsai Terminal (BONSAI) Informatie Bonsai Terminal is an innovative AI-powered platform revolutionizing how users interact with social media trends and data. Leveraging advanced natural language processing (NLP), sentiment analysis, and trend prediction technologies, Bonsai Terminal transforms raw data from platforms like X, TikTok, and Reddit into actionable insights. By creating curated stories, analyzing conversations, and offering real-time trend analysis, Bonsai equips users with unparalleled foresight into emerging trends, particularly in the dynamic degen meme coin space. At the core of Bonsai's ecosystem is the Bonsai Trend Analysis Engine, which identifies lucrative opportunities by analyzing electronic gold aka "Social data". Officiële website: https://bonsaiterminal.org Whitepaper: https://bonsaiterminal.org/whitepaper

Bonsai Terminal (BONSAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bonsai Terminal (BONSAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.63K $ 8.63K $ 8.63K Totale voorraad: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M Circulerende voorraad: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.63K $ 8.63K $ 8.63K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Bonsai Terminal (BONSAI) prijs

Bonsai Terminal (BONSAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bonsai Terminal (BONSAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BONSAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BONSAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BONSAI begrijpt, kun je de live prijs van BONSAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van BONSAI Wil je weten waar je BONSAI naartoe gaat? Onze BONSAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BONSAI token!

