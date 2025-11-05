BONKHOUSE (BONKHOUSE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001127 $ 0.00001127 $ 0.00001127 24u laag $ 0.00001491 $ 0.00001491 $ 0.00001491 24u hoog 24u laag $ 0.00001127$ 0.00001127 $ 0.00001127 24u hoog $ 0.00001491$ 0.00001491 $ 0.00001491 Hoogste prijs ooit $ 0.00122189$ 0.00122189 $ 0.00122189 Laagste prijs $ 0.00001127$ 0.00001127 $ 0.00001127 Prijswijziging (1u) +0.87% Prijswijziging (1D) -0.53% Prijswijziging (7D) -25.81% Prijswijziging (7D) -25.81%

BONKHOUSE (BONKHOUSE) real-time prijs is $0.00001212. De afgelopen 24 uur werd er BONKHOUSE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001127 en een hoogtepunt van $ 0.00001491, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BONKHOUSE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00122189, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001127 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BONKHOUSE met +0.87% veranderd in het afgelopen uur, -0.53% in de afgelopen 24 uur en -25.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BONKHOUSE (BONKHOUSE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 12.11K$ 12.11K $ 12.11K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 12.11K$ 12.11K $ 12.11K Circulerende voorraad 999.12M 999.12M 999.12M Totale voorraad 999,115,525.178918 999,115,525.178918 999,115,525.178918

De huidige marktkapitalisatie van BONKHOUSE is $ 12.11K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BONKHOUSE is 999.12M, met een totale voorraad van 999115525.178918. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 12.11K.