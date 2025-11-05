Bonkers Meme Token (BNKRS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00153231$ 0.00153231 $ 0.00153231 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) +0.01% Prijswijziging (7D) +27.99% Prijswijziging (7D) +27.99%

Bonkers Meme Token (BNKRS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BNKRS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BNKRS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00153231, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BNKRS met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.01% in de afgelopen 24 uur en +27.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bonkers Meme Token (BNKRS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 61.21K$ 61.21K $ 61.21K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 61.21K$ 61.21K $ 61.21K Circulerende voorraad 566.32M 566.32M 566.32M Totale voorraad 566,321,863.056416 566,321,863.056416 566,321,863.056416

De huidige marktkapitalisatie van Bonkers Meme Token is $ 61.21K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BNKRS is 566.32M, met een totale voorraad van 566321863.056416. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 61.21K.