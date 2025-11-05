BONKBOY (BONKBOY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0000837 $ 0.0000837 $ 0.0000837 24u laag $ 0.00009727 $ 0.00009727 $ 0.00009727 24u hoog 24u laag $ 0.0000837$ 0.0000837 $ 0.0000837 24u hoog $ 0.00009727$ 0.00009727 $ 0.00009727 Hoogste prijs ooit $ 0.00096279$ 0.00096279 $ 0.00096279 Laagste prijs $ 0.00008177$ 0.00008177 $ 0.00008177 Prijswijziging (1u) +8.56% Prijswijziging (1D) +3.98% Prijswijziging (7D) -22.74% Prijswijziging (7D) -22.74%

BONKBOY (BONKBOY) real-time prijs is $0.00009718. De afgelopen 24 uur werd er BONKBOY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000837 en een hoogtepunt van $ 0.00009727, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BONKBOY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00096279, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00008177 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BONKBOY met +8.56% veranderd in het afgelopen uur, +3.98% in de afgelopen 24 uur en -22.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BONKBOY (BONKBOY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 97.16K$ 97.16K $ 97.16K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 97.16K$ 97.16K $ 97.16K Circulerende voorraad 999.81M 999.81M 999.81M Totale voorraad 999,807,177.317694 999,807,177.317694 999,807,177.317694

De huidige marktkapitalisatie van BONKBOY is $ 97.16K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BONKBOY is 999.81M, met een totale voorraad van 999807177.317694. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 97.16K.