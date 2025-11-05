Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.04502769$ 0.04502769 $ 0.04502769 Laagste prijs $ 0.01389986$ 0.01389986 $ 0.01389986 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -18.02% Prijswijziging (7D) -18.02%

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) real-time prijs is $0.01438799. De afgelopen 24 uur werd er SAVIOUR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SAVIOUR hoogste prijs aller tijden is $ 0.04502769, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01389986 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SAVIOUR met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -18.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bonk Level Saviour (SAVIOUR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 244.56K$ 244.56K $ 244.56K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 244.56K$ 244.56K $ 244.56K Circulerende voorraad 17.00M 17.00M 17.00M Totale voorraad 16,997,264.604571 16,997,264.604571 16,997,264.604571

De huidige marktkapitalisatie van Bonk Level Saviour is $ 244.56K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SAVIOUR is 17.00M, met een totale voorraad van 16997264.604571. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 244.56K.