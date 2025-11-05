Bonk Index (BNKK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00264481$ 0.00264481 $ 0.00264481 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.12% Prijswijziging (1D) -7.24% Prijswijziging (7D) -17.29% Prijswijziging (7D) -17.29%

Bonk Index (BNKK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BNKK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BNKK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00264481, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BNKK met +0.12% veranderd in het afgelopen uur, -7.24% in de afgelopen 24 uur en -17.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bonk Index (BNKK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.42K$ 9.42K $ 9.42K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.42K$ 9.42K $ 9.42K Circulerende voorraad 999.84M 999.84M 999.84M Totale voorraad 999,836,397.0552 999,836,397.0552 999,836,397.0552

De huidige marktkapitalisatie van Bonk Index is $ 9.42K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BNKK is 999.84M, met een totale voorraad van 999836397.0552. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.42K.