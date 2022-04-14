BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Informatie BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction. The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT @theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers. He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities. Officiële website: https://pump.fun/coin/E3enwdJowhDeRe3f7mMwAZGVkJ5aWEtPUGRusP2Jpump

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.10K $ 43.10K $ 43.10K Totale voorraad: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Circulerende voorraad: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.10K $ 43.10K $ 43.10K Hoogste ooit: $ 0.00109819 $ 0.00109819 $ 0.00109819 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) prijs

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UNIPCS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UNIPCS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UNIPCS begrijpt, kun je de live prijs van UNIPCS token verkennen!

Prijsvoorspelling van UNIPCS Wil je weten waar je UNIPCS naartoe gaat? Onze UNIPCS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UNIPCS token!

