boner (BONER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -0.29% Prijswijziging (1D) +0.06% Prijswijziging (7D) -23.47%

boner (BONER) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BONER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BONER hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BONER met -0.29% veranderd in het afgelopen uur, +0.06% in de afgelopen 24 uur en -23.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

boner (BONER) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.58K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.58K Circulerende voorraad 999.24M Totale voorraad 999,241,056.826403

De huidige marktkapitalisatie van boner is $ 9.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BONER is 999.24M, met een totale voorraad van 999241056.826403. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.58K.