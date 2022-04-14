Bonecoin (BONECOIN) Tokenomie
Bonecoin (BONECOIN) Informatie
BONECOIN is the utility token on SOL that is used as the currency inside of the bonerverse. We have an online game, AI video generator, a betting market, and much more coming. We leverage BONECOIN as the currency inside of our closed ecosystem. We continue to evolve our AI generation tools with the best models available. We are expanding into new markets. We are the ones who make the memes. Pop a boner, and join us today.
Bonecoin (BONECOIN) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bonecoin (BONECOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Bonecoin (BONECOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Bonecoin (BONECOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal BONECOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel BONECOIN tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van BONECOIN begrijpt, kun je de live prijs van BONECOIN token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.